Превосходный текст.

И он не только о Путине и для Путина. Он о мировом устройстве и приоритетах. Он может быть обращен к любому мировому лидеру. Но боюсь, что далеко не каждый мировой лидер его поймет, согласится с ним и реализует то, что несет в себе этот текст.

И это очень печально.

ШИМОН ПЕРЕС о Путине:

Я сказал ему: Вам 63 года, мне 93 года. Скажите, что вы хотите достичь в ближайшие 30 лет? За что вы боретесь? Вы надеетесь позлить Америку?

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Он говорит: Нет

– Америка хочет часть России?

– Нет.

– У вас есть проблемы недопонимания с Обамой?

Он говорит: А почему вы спрашиваете?

Я сказал: Послушайте, я не шпион, вы можете говорить со мной обо всем.

Он говорит: Что вы думаете?

И я сказал: Америка выиграет, независимо от того, что вы делаете.

Почему? – спросил он.

Потому что они счастливы, а вы – нет.

Я сказал ему дальше.

Когда американец просыпается утром, что он видит?

Мексика на юге, и они принимают мексиканцев в своей стране. Канада на севере, они являются лучшими друзьями в мире. А справа и слева есть рыба в воде.

О чем Обама должен беспокоиться? Вы, вы просыпаетесь утром, кого вы имеете по соседству? Япония, Китай, Афганистан? Мой Бог! Они знают, что у вас есть много земли, и вы не даете им ни копейки. У вас есть 20 процентов пресной воды, и вы ничего не даете.

Так что, когда снег в Сибири растает, первое, кого вы там увидите – китайцы. Потому что на востоке много китайцев и не так много русских.

Второе, что я сказал ему, было:

У Америки лучшее соотношение между размером земли и размером народа.

У вас – худшее. Двадцать миллионов квадратных километров. Мой Бог! Но у вас нет столько людей. Ваши люди умирают. Не обольщайтесь аплодисментами и тем, что люди говорят.

Они не простят вас.

Почему русские живут только 62 года, в то время как американцы будут жить до 82–х лет?

И тогда я сказал ему: Вы ведете себя как царь.

Я сказал: Что делали цари? Они отстроили два города, Санкт–Петербург и Москву, как витрину.

Что бы вы ни пожелали, вы найдете там. Остальная часть России, как Нигерия, покрытая снегом. Ваши люди умирают. Вы не даете им жизнь. Вы думаете, что они простит вас?

Почему Америка прекрасна? – спросил я его.

Потому что они дарители. Почему у Европы проблемы? Потому что они берущие.

Америка дает. Люди думают, что это потому, что они щедры. Я думаю, это потому, что они мудры. Если вы даете, вы создаете друзей.

Самая полезная инвестиция – заводить друзей.

Америка имела мужество принять план Маршалла, огромный кусок своего ВВП они дали этой умирающей Европе.

И таким образом, они показали, что это лучшая инвестиция в мире.

Там нет ни одной европейской страны, которая не была империей. Французы и англичане, португальцы, все. И что случилось?

Они были выброшены оттуда и остались ни с чем.

Англия, самая большая империя от восхода до заката, все океаны, и ненасильственные индийцы вышвырнули их и оставили их ни с чем, кроме трех маленьких островов, с которыми они не знают, что делать.

Поверьте мне, сказал я Путину, враги и вражда являются самыми большими потерями в жизни.

Вы инвестируете в глупость."