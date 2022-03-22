Разбомбленные дороги и тела оккупантов на земле: в Генштабе показали последствия боев на Луганщине. Видео

В Генеральном штабе ВСУ показали последствия боев в Луганской области. На опубликованном видео видна уничтоженная техника оккупантов и тела ликвидированных захватчиков из РФ, которых никто не забирает.

Украинцы продолжают освобождать свою землю от рашистов. Об этом сообщили в ГШ ВСУ.

"Луганская область. Моменты русско-украинской войны. Недавно", - подписали опубликованное видео в Генштабе.

На видео видна украинская военная техника и защитники, которые осматривают поле боя в Луганской области. Противник снова понес потери.

"Два танка, один БМП - минус. Плюс - 6" 200-х", - подсчитывает один из защитников Украины.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России случайно проболтались о потерях армии Путина в Украине и назвали количество убитых. Со ссылкой на российское Минобороны одно из пропагандистских изданий заявило о "не масштабных потерях" в количестве около 10 тысяч убитыми. Реальная цифра, говорят эксперты, может быть где-то вдвое выше.

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