Раввин Украины ответил Путину: не нужно нас 'освобождать' и 'денацифицировать'

Раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман обратился к главе страны-агрессора России Владимиру Путину. Он сказал, что в нашей стране никого не нужно "освобождать" и "денацифицировать".

Об этом Асман сказал в интервью "РБК-Украина". Он добавил, что в Украине всех устраивала их жизнь до войны, люди не хотели помощи от РФ.

"Я все время говорю: не надо нас освобождать, евреев не надо освобождать. Я думаю, что русских здесь тоже не надо освобождать, потому что они нормально живут и не хотят "освобождения". Большинство русских здесь за Украину", – отметил раввин.

Многие русские, по его словам, поддерживают президента Владимира Зеленского. А на фоне российского вторжения у власти теперь 100-процентная поддержка со стороны населения.

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"Не надо освобождать, освободите себя от телевизора своего, от того, что вам втюхивают в голову. Сделайте себя свободными людьми и давайте нормально жить", – обратился Моше Реувен Асман к россиянам.

Раввин добавил, что российских солдат посылают в Украину как пушечное мясо. Здесь они стреляют по мирным украинским гражданам, а никаких "нацистов", о которых говорит российская пропаганда, тут нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Моше Реувен Асман обратился к гражданам России, призвав их закончить войну в нашей стране и не верить кремлевской пропаганде. Религиозный лидер подчеркнул, что остается в Киеве и не бросит свою общину.

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