'Расплата найдет каждого': Россия год назад нанесла удар по Виннице, убив 27 человек. Воспоминания пострадавших

Ровно год прошел после страшного теракта, который совершила Россия, направив свои ракеты на Винницу, убив 29 мирных жителей города, включая трех детей. Накануне годовщины дня памяти, 13 июля 2023 года, их память на Европейской площади почтили студенты города, а 14 июля по всей области объявлен траур, национальные флаги приспущены на муниципальных зданиях.

Видео дня

В честь каждой жертвы российской агрессии возле Дома офицеров у площади Победы высадят сакуры. Это дерево зацветает как раз в июне, и на каждую новую годовщину трагедии локация будет оживать, напоминая, что враг не запугает украинцев, а убитые им будут жить, пока жива память о них.

Очевидцы теракта в этот день вспоминают в деталях то, что им пришлось пережить в ясный будний день, в который они планировали заниматься своими повседневными делами. Вместо этого они потеряли здоровье, друзей, детей...

"Я не упал в обморок в тот день, я помню, в принципе, все, что происходило… Владимир был действительно настоящим другом. Настоящим. Настоящим человеком, который был без наигранных эмоций, он – человеком слова был. Настоящим патриотом…" – рассказал Денис, который сумел выжить после ракетного обстрела, а его товарищ Владимир Даценко – нет.

Жена погибшего Владимира также вспоминает 14 июля прошлого года с огромной болью. Ее супруг служил в ВСУ, а в Виннице был несколько дней в увольнении.

"Я верила, что найду его среди выживших. Искали по больницам до последнего. Даже в тот день, когда делали ДНК, я еще ходила с подругой по больницам, потому что верила, что мы его найдем!" – рассказывает женщина.

Еще одна невинная жертва Кремля – Татьяна Харченко, которая работала менеджером в медицинском центре. Во время удара она стояла возле входа в учреждение, она погибла на месте. У Татьяны остался маленький сын Матвей, который вспоминает маму только теплыми словами.

"Она была такая умная, красивая, храбрая", – говорит мальчик.

Мать 18-летней Александры Боровской, которая в тот злополучный день спешила на встречу с инструктором по вождению, а попала в эпицентр удара, каждый день вспоминает дочь. Женщина говорит, что сразу ощутила неладное, когда поступили новости о взрыве у Дома офицеров, тогда она немедленно позвонила девушке.

"Я ее сразу набрала, и у нее был телефон уже недоступен… Мне уже все было понятно. Потому что она никогда не отпускала телефон. Потому что она была очень ответственна", – рассказывает Алла Черняховская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мать 4-летней Лизы, погибшей от ракетной атаки в Виннице, Ирина Дмитриева рассказала подробности страшной трагедии, которая всколыхнула не только Украину, но и мир.

"Помню каждый момент того рокового дня. Помню, как услышала громкий гул, подумала, это точно не самолет. Мы одновременно с Лизой подняли голову вверх, прямо над нами летела ракета – удивительно большая. Казалось, что она в паре метров над головой. Увидела, как падает в сторону Дома офицеров, стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка... Это была даже не секунда, а гораздо меньше", – вспоминает пострадавшая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!