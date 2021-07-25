Раскрыта правда о пользе крупы киноа для здоровья

Группа ученых в сфере медицины провела исследование, которое показало, что крупа киноа является очень полезной альтернативой овсянки. Она содержит много белка и клетчатки.

Выводы специалистов опубликованы в журнале Medical News Today. В них сказано, что блюдо, помимо белка, которого в нем 8,14 грамма, богато аминокислотами и лизином. Они, в свою очередь, призваны поддерживать в тонусе мышцы и иммунитет.

Более того, киноа имеет высокое содержание клетчатки – 5,18 грамма в чашке крупы, это 15,42% суточной потребности человека. Также крупа богата на железо (2,76 миллиграмм – 34,5% рекомендуемой нормы потребления для мужчин и 15,33% для женщин), марганец (1,17 миллиграмм – около 27,43% суточной необходимости для мужчин и 35,05% для женщин), витамин Е.

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По мнению ученых, регулярное употребление киноа на завтрак положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Так, уменьшается вероятность развития ишемической болезни сердца, заболеваний глаз и нескольких видов онкологии.

Фермеры выращивают более 120 различных видов этого зерна. Однако наиболее распространенными вариантами, доступными в продуктовых магазинах, являются белая, красная и черная киноа.

Киноа как продукт очень прост в использовании: обычно его сочетают с овощами (как часть гарнира, салатов, супов).

Перед тем как приготовить крупу ее стоит замочить в чистой воде на несколько часов, а потом промыть. Варить в небольшом количестве воды – в три раза больше, чем самой крупы. После закипания варить около 7-10 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, помидор – очень полезен и даже незаменимый овощ благодаря уникальному веществу – ликопену, однако некоторым людям лучше исключить томаты из своего рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем.