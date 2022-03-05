РАШИЗМ (путинский фашизм) – как ЧУМА 21 века, или почему нужен ВТОРОЙ ФРОНТ?!

Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Поэтому очевидно, что тоталитарные действия власти внутри страны и агрессивные, военные и непредсказуемые геополитические действия по отношению к другим независимым государствам - это не только БЕЗУМИЕ ПУТИНА, это - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ, пропагандируемая и исповедуемая властью и поддерживаемая большинством.

Видео дня

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

– тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…

Все это дает основания говорить о необходимости системного противостояния МИРОВОГО СООБЩЕСТВА этой новой ТОТАЛИТАРНОЙ и ОПАСНОЙ ИДЕОЛОГИИ, вобравшей в себя худшие проявления ФАШИЗМА и СТАЛИНИЗМА.

Трагедия Запада и нынешних лидеров других стран мира заключается в их убеждении, что война Путина как инструмент воплощения идеологии РАШИЗМА закончится на границах Украины. Наивны они, потому что забыли историю фашизма и сталинизма, вожди которых – ГИТЛЕР и СТАЛИН то договаривались о разделе мира в своих интересах, то воевали между собой за АБСОЛЮТНОЕ господство в мире в интересах одной нации.

Именно поэтому следует не упрощать нынешнюю ситуацию, потому что речь идет не только о российско-украинской войне, речь - о войне идеологии РАШИЗМА против всей МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, против устоявшихся ценностей ДЕМОКРАТИИ, МИРА и ПРИНЦИПОВ , по результатам 2 мировой войны

Выход один:

- признание идеологии РАШИЗМА - человеконенавистнической, тоталитарной идеологией и мировым сообществом объединиться в борьбе с ней.

Уже давно пора государствам Западного мира открыть второй фронт, потому что РАШИЗМ как чума 21 века распространится на весь мир.