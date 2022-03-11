Репост. Срочно. Помощь раненым. Нужно оплатить 5 кардио мониторов для госпиталя , каждый по 31 тыс грн, нужно оплатить кабель для дизель генератора 73 500 грн тоже для госпиталя, нужны обезболивающее и шовный материал. Противопролежневые матрацы нашли, отдадут бесплатно.

Сегодня я оплатила дрон Мавик 25 тыс, отправила на лекарства для боярской больницы 10 тыс и на тероборону Киева тоже 10 тыс. Огромное спасибо всем, кто помогает.

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ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

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