"Спасибо за лекарства и внимание к людям": раненая в результате обстрела жительница Донецкой области получила медикаменты от Фонда Рината Ахметова

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Елена – из прифронтовой Константиновки на Донетчине. В сентябре 2023 года российская ракета попала в местный рынок. Многие погибли, а она получила крайне тяжелые ранения. С просьбой помочь Елена Эдуардовна обратилась в Фонд Рината Ахметова. В настоящее время женщине переданы лекарства и медицинские средства, которые помогут ей восстановиться.

"Я получила посылку… Огромное спасибо Фонда Рината Ахметова за внимание к людям, которые не могут себя обеспечить лекарствами", – говорит Елена Эдуардовна.

…Это был обычный день. Мирные люди – женщины с детьми, люди постарше – пришли на рынок за продуктами. Одно мгновение – и Елена потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела, что ее одежда окровавлена.

"Было очень страшно. Крыша срывалась, огонь охватил магазин. Я видела то, что произошло с людьми... Помню, что подошел военный. Он не решился меня поднять, – кость с ноги была видна. Потом парамедики загрузили меня в скорую. ", – рассказывает она.

В результате взрыва у женщины были повреждения легких и ног. К тому же обломок попал в желудок. Позади – операции, впереди – не менее длительное лечение… Елена Эдуардовна получила помощь в рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых". Это – одна из составляющих программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Фонд оказывает помощь жителям Украины, которые пострадали в результате обстрелов жилых районов – это лечение, реабилитация, психологическая помощь и т.д.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).