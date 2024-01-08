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Ракетный обстрел 8 января: Фонд Рината Ахметова предложил помощь пострадавшим
Очередной безжалостный обстрел населенных пунктов Украины, произведённый российскими войсками 8 января, привел к поражениям жилых районов и ранениям десятков человек, среди которых по меньшей мере пятеро детей. Враг атаковал с воздуха Днепропетровщину, Запорожье, Харьковщину и Хмельницкую область, запустив десятки крылатых ракет и несколько "Кинжалов".
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь взрослым и детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых домов во время этой атаки, вне зависимости от степени поражений. А именно:
- лечение;
- реабилитацию;
- психологическую помощь
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).