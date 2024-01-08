Ракетный обстрел 8 января: Фонд Рината Ахметова предложил помощь пострадавшим

Очередной безжалостный обстрел населенных пунктов Украины, произведённый российскими войсками 8 января, привел к поражениям жилых районов и ранениям десятков человек, среди которых по меньшей мере пятеро детей. Враг атаковал с воздуха Днепропетровщину, Запорожье, Харьковщину и Хмельницкую область, запустив десятки крылатых ракет и несколько "Кинжалов".

Видео дня

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь взрослым и детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых домов во время этой атаки, вне зависимости от степени поражений. А именно:

лечение;

реабилитацию;

психологическую помощь

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).