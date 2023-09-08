Ракетные удары по Кривому Рогу, Запорожью и Сумам: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим

Российские войска продолжают терроризировать мирных жителей Украины. Утром 8 сентября враг устроил ракетные атаки по городам — в результате очередного сокрушительного проявления российской агрессии травм и ранений получили люди в Кривом Роге, Запорожье и Сумах.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим, независимо от степени поражений, а именно:

- лечение;

- реабилитацию;

- психологическую помощь.

Напомним, что Фонд оказывает помощь исключительно гражданским жителям Украины.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).