Видео дня
Ракетные удары по Кривому Рогу, Запорожью и Сумам: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим
Российские войска продолжают терроризировать мирных жителей Украины. Утром 8 сентября враг устроил ракетные атаки по городам — в результате очередного сокрушительного проявления российской агрессии травм и ранений получили люди в Кривом Роге, Запорожье и Сумах.
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим, независимо от степени поражений, а именно:
- лечение;
- реабилитацию;
- психологическую помощь.
Напомним, что Фонд оказывает помощь исключительно гражданским жителям Украины.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).