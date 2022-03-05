"Работали" по морю: на Николаевщине пленным российским оккупантам устроили допрос. Видео

Ольга Липич
Общество
1 минута
11
'Работали' по морю: на Николаевщине пленным российским оккупантам устроили допрос. Видео
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинские военнослужащие словили еще одних российских оккупантов. На этот раз речь идет про россиян, которые занимались "морской разведкой".

Видео с допросом военных преступников опубликовал на своем канале Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в субботу, 5 марта.

Украинские защитники поставили пойманных российских оккупантов, которые пришли с войной на территорию украинского государства, на колени и устроили им допрос.

Разведчиками оказались командир звена авиационной воинской части №59882, которая находится в городе Саки во временно оккупированном Россией Крыму, Алексей Головянский и штурман звена той же части Алексей Козлов.

Видео дня
Разведчикам устроили допрос

Оккупанты рассказали, что в период с 24 февраля 2022 года совершили 3-4 вылета, их задачей была разведка по морю. Пленные также уверяли, что мирные города якобы не бомбили, а только занимались разведкой.

Видео допроса захватчиков из России можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ схватили еще одного российского оккупанта – разведчика Павла Линчевского, целью которого было "максимально быстро и без лишних контактов дойти до пригорода Киева". Еще один "освободитель Украины" признал, что военное руководство РФ просто использовало его.

УкраинаВойна в Украине 2022Вторжение России в Украинуstopwar