'Работали' по морю: на Николаевщине пленным российским оккупантам устроили допрос. Видео

Украинские военнослужащие словили еще одних российских оккупантов. На этот раз речь идет про россиян, которые занимались "морской разведкой".

Видео с допросом военных преступников опубликовал на своем канале Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в субботу, 5 марта.

Украинские защитники поставили пойманных российских оккупантов, которые пришли с войной на территорию украинского государства, на колени и устроили им допрос.

Разведчиками оказались командир звена авиационной воинской части №59882, которая находится в городе Саки во временно оккупированном Россией Крыму, Алексей Головянский и штурман звена той же части Алексей Козлов.

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Оккупанты рассказали, что в период с 24 февраля 2022 года совершили 3-4 вылета, их задачей была разведка по морю. Пленные также уверяли, что мирные города якобы не бомбили, а только занимались разведкой.

Видео допроса захватчиков из России можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ схватили еще одного российского оккупанта – разведчика Павла Линчевского, целью которого было "максимально быстро и без лишних контактов дойти до пригорода Киева". Еще один "освободитель Украины" признал, что военное руководство РФ просто использовало его.