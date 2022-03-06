Работали на врага и наводили огонь на украинцев: СБУ разоблачила ряд диверсионных групп

СБУ разоблачила и обезвредила ряд действующих по всей территории Украины диверсионных групп и агентов российских спецслужб. Они работали на врага и наводили огонь на украинцев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Враг пытается "расконсервировать" бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и к подпольной войне против Украины. Но мы этому успешно противостоим!" – отметили в СБУ.

Так, одна из диверсионных групп работала по Донецкой области. ДРГ забросили в Украину за день до начала вторжения – из временно оккупированного Крыма. Задача диверсантов заключалась в разведке блокпостов и пунктов дислокации украинских военных. Они также должны были совершать диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.

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При задержании диверсанты оказывали вооруженное сопротивление ВСУ и СБУ. Однако все они были задержаны и уже дали важные свидетельства о вооруженной агрессии против Украины.

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали корректировщика огня: он передавал врагу информацию о расположении военных складов и объектов критической инфраструктуры. А также наводил российскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. На его совести – жизнь убитых россиянами мирных жителей и разрушенная инфраструктура.

В Закарпатье СБУ обезвредила агента ФСБ РФ: занимался сбором данных о настроениях украинцев в западных регионах и их отношении к России после начала вторжения и развязывания Путиным войны. Задержан был в одном из населенных пунктов Закарпатской области.

В Днепре силами СБУ были задержаны двое местных жителей: агитировали за "русский мир".

Один из задержанных, по данным спецслужб, фотографировал военные объекты ВСУ. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Другой днепрянин занимался сбором информации о расположении блокпостов в Днепре: о местонахождении постов кураторам он сообщал с помощью меток на Google-карте.

"Задержаны также два брата-пропагандиста, имеющие пророссийские и пробеларусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ. Цель прихлебателей оккупантов - расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать "нужную информационную картинку" для России и Белоруссии. Сейчас их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора. Украинцы – сильная нация! Мы победим! Слава Украине!" – отметили в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине за сутки поймали 15 диверсантов.