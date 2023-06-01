'Работаем вместе': Фонд 'Мир и Ко' рассказал о помощи детям-переселенцам и вкусностям для язащитников

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" выразила благодарность своим друзьям из Благотворительного фонда "Душа" за оказание помощи для детей ВПЛ. Также поблагодарили всех причастных, благодаря которым Фонд может регулярно получать разные продукты и вкусности для защитников.

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"Еще раз благодарим всех, кто приобщается к нашей помощи! От посетителей "Ультрамаркета" на Шулявке и "Мегамаркета" на Нивках мы регулярно получаем различные продукты и вкусности для наших защитников, а также часть вашей помощи при содействии наших друзей из Благотворительного фонда "Душа" передается для детей ВПЛ", – написали в Фонде "Мир и Ко".

В ВО Фонд "Мир и Ко" призывают поддерживать наших защитников по реквизитам волонтерской организации:

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

"Так и работаем вместе. Удобно, быстро, эффективно! Спасибо! Слава Украине, слава ВСУ!", – написали организаторы фонда.

Фонд "Мир и Ко" входит в список проверенных структур. Был основан в августе 2014 года. В ноябре того же года деятельность Фонда была отмечена грантом Международного фонда Джорджа Сороса "Возрождение".