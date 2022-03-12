Пытаются отмыться? В сети распространили указ Шойгу о наказании для оккупантов за обстрелы мирных жителей

В сеть попал документ, якобы предполагающий увольнение российских военных из офицерского состава, причастных к атакам на мирное население Украины. Приказ предварительно подписан министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, однако его подлинность Кремль официально не подтверждал.

Фотокопия документа, датированного 11 марта, появилась в интернете день спустя. Судя по тексту, оккупанты якобы будут увольнять армейцев, "которые участвовали в проведении специальных мероприятий, связанных с нанесением огневых ударов по гражданской инфраструктуре, и во время проведения боевой задачи скомпрометировали себя".

Вполне вероятно, что российское руководство просто пытается перевести стрелки и снять с себя вину за нападения на простых жителей Украины.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, из перехваченного разговора оккупантов стало известно: российским военным, пытавшимся окружить Харьков, дали команду стрелять в гражданских, в том числе и в детей.

Несмотря на многочисленные доказательства, Кремль продолжает утверждать: якобы их преступная "спецоперация" не направлена против мирных жителей.

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