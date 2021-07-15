Пылевая буря из Сахары накроет Украину: синоптик назвал главную опасность
На Украину со стороны Польши надвигается пылевое облако из Сахары. Это может отразиться на здоровье украинцев, особенно больных астмой или другими респираторными заболеваниями.
Влияние пылевое облако окажет также и на погоду, сообщил в Facebook синоптик Валерий Латуха. По его словам, явление способно поглощать солнечный свет и уменьшать видимость.
"Аэрозоли грозят здоровью людей при вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли поглощают солнечный свет, уменьшает видимость. При этом они меняют погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", – отметил Латуха.
В свою очередь, экологи отмечают, чтобы уберечься от пылевых бурь, нужно носить медицинскую маску или респиратор.
При таких условиях отмечают специалисты, людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергическими реакциями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна.
Также они советуют делать влажную уборку и по возможности приобрести кондиционер, который имеет функцию фильтрации воздуха.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре Сахары на границе трех стран – Алжира, Нигера и Мали образовалась огромная пылевая буря. Из-за штормового ветра частицы пыли и песка поднялись в атмосферу на значительную высоту и двинулись в сторону Европы.