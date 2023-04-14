За пятницей — всегда суббота, а потом — ВОСКРЕСЕНЬЕ. За 13-м — всегда 14-е. Сегодня — пятница, но уже 14-е. Это — хороший знак.

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Сейчас — ещё сумерки, за которыми будет рассвет. Возрождение Украины ещё впереди. С сегодняшних дней начинается новая украинская история. Новая эра нашей страны. Нам нельзя будет повторять прежних ошибок. У нас время обновления. Помоги нам, Господи, стать мудрее. Дай нам, Господи, Разумение. Храни, Господи, Украину.

Слава Украине и — слава Господу Богу!