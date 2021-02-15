Пять знаков китайского зодиака, на которых в 2021 году свалится куча денег

В год Белого Металлического Быка люди, рожденные под этими знаками китайского зодиака, получат значительную финансовую выгоду. Крысы, Тигры, Свиньи, Змеи и Драконы, вам повезет!

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Рожденные в эти годы начнут новый год, который согласно восточному календарю наступил 12 февраля, с успеха. Им поступит предложение поучаствовать в крупномасштабном проекте. Он-то и принесет в итоге стабильность и хороший доход. Полученные средства можно будет инвестировать в личное дело, которое пришлось поставить на паузу из-за нехватки средств.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

В течение года возможны трудности, но по итогу окажется, что все было сделано верно. Бык подарит силы и уверенность в себе. Поэтому те, кто давно мечтали о своем бизнесе, смогут его основать. По началу будет не просто, но со временем дело начнет приносить выгоду. А видя ваш запал, найдутся и инвесторы. Об этом пишет сайт TheChineseZodiac.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Обострившаяся интуиция позволит добиться существенных финансовых свершений. Может вернуться крупная сумма денег, которую вы считали навсегда потерянной. Также инвестиции в этом году будут быстро окупаться.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Они не привыкли транжирить деньги, всегда четко планируют свои расходы и не покупают лишнего. В год Быка их ждет очень выгодное предложение на то, что давно хотелось купить. Этого стоит ждать в конце осени.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

В начале года получат сильную мотивацию действовать и море энергии. Это позволит существенно улучшить финансовое положение. Главное – внимательно все анализируйте, иначе можно упустить отличные возможности, которые подарит судьба. Более удачной окажется работа в команде.

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