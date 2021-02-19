Пять самых сильных женщин по знаку зодиака

Коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Эти представительницы прекрасной половины человечества хрупкие только на первый взгляд.

Сила бывает не только внешней, физической, но и внутренней. Представительницы знаков Овен, Рак, Дева, Стрелец и Козерог обладают мощной волей, целеустремленностью и умением справляться с критическими ситуациями.

Овен

Эти женщины – сильные и непокорные. Прирожденные воительницы. Они привыкли получать то, чего хотят и свернут горы на пути к желаемому. Любят командовать окружающими. Стремясь к своей цели, готовы идти по трупам. Но если встретят любовь, ради близкого человека готовы уступить своими интересами в пользу семьи. Она для них самое важное.

Рак

Привыкшие терпеть любые невзгоды и поражения, Раки встают после любого поражения. Сломить их невозможно. Поэтому в сложной ситуации представительницы этого созвездия начнут срочно искать выход, а не стенать и заламывать руки. Силу им предают эмоциональность и умение быстро мыслить. Особенно, если беда приключилась у родных или близких, пишет сайт "Синьорина".

Дева

Привыкли жить по собственным правилам и не терпят, когда к ним лезут со своими наставлениями другие. Боятся остаться одни, но именно придает им особенную силу. Привыкшие ни на кого не надеяться, женщины-Девы не умеют сидеть сложа руки и разрешат любую проблему. Чувствуя эту внутреннюю мощь, слабые мужчины обходят таких дам стороной.

Стрелец

Никогда не унывают и не поддаются панике. Когда нужно принять сложное решение, представительницы этого знака зодиака смело смотрят в лицо бездне и делают шаг вперед, беря на себя всю ответственность за него. Врожденный позитив заставляет всех вокруг Стрельцов воспрянуть духом.

Козерог

Сильные и непроницаемые, Козероги-женщины готовы идти напролом и становиться во главе при кризисной ситуации. Они могут помочь найти выход там, где, казалось бы, его нет. Но идут они к цели не сломя голову, а предварительно все четко продумав и рассчитав. И добиваются успеха там, где никто не смог.

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