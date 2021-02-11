Пять самых пьющих знаков зодиака

Время от времени, чтобы расслабиться или отметить важное событие, все мы можем пригубить немного в хорошей компании. Но пять знаков зодиака уж слишком любят употреблять алкоголь.

Не умеют контролировать себя и слишком часто находят поводы, чтобы повысить промилле в крови Стрельцы, Рыбы, Овны, Близнецы и Скорпионы. Так что за ними нужен глаз да глаз, пишет RSUTE.

Стрелец

Не прочь выпить не особо задумываясь о поводе. А потом во хмелю громко смеяться и пытаться всех перекричать. Навеселе способны ляпнуть что-то лишнее и мало думают о последствиях своих слов. Станцевать на столе и до утра петь в караоке – это точно про них. Поссориться и следом начать рассказывать о страшной любви под градусом Стрельцы тоже способны. После пьянки быстро приходят в себя на зависть всем знакомым.

Рыбы

Пить не умеют совершенно, но попыток не прекращают. Подшофе у Рыб начинает бурлить фантазия, из-за которой они способны натворить немало глупостей. Лишь пригубив, представители этого знака зодиака почти не способны остановится и начинают употреблять все подряд. Это плавно перетекает в неприятные ситуации и тяжелейшее похмелье.

Овен

Алкоголь способен пробудить в таких людях непредсказуемость. Пьянеют быстро и также стремительно теряют самообладание. Вспыльчивость, драки и скандалы у нетрезвых Овнов дело довольно частое. Поэтому после пары таких выходок их могут попросту перестать звать на гулянки.

Близнецы

Душа компании и ее сердце. Любят звать в гости, знают сотни классных тостов и тысячи занимательных историй. Обожают болтать и любят слушать. И чем больше Близнецы дегустируют алкогольных напитков, тем веселее они становятся. Ввиду того, что нередко могут обойтись и без компании, могут превратиться в пьяниц.

Скорпион

Не смотря на сложный характер, после рюмочки становятся няшками. Из угрюмых и резких, Скорпионы перевоплощаются в приветливых весельчаков. Будут пить до последнего: или пока не упадут, или пока все не прикончат. Их иногда накачивают спиртным специально, чтобы узнать все секреты. Ведь под градусом они начинают рассказывать свои тайны. Но самое опасное то, что Скорпионы в таком состоянии могут пойти налево.

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