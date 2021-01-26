Пять самых обидчивых знаков Зодиака

Обижаются время от времени все. Вот только смотря на что, насколько сильно и как долго. Астрологи считают, что это зависит и от знака Зодиака.

Люди, рожденные под некоторыми созвездиями, более ранимы или сильнее обращают внимание на критику в их адрес, нежели другие. Какие знаки Зодиака обижаются чаще и дольше других, рассказала астролог Людмила Булгакова.

Рак

Кто бы сомневался, что именно этот знак окажется на первом месте. Он наиболее раним и уязвим, хотя пытается казаться другим. Ввиду врожденной мягкости и обижается довольно часто. Причем оскорбиться может даже тогда, когда человек сделать или сказать гадость вовсе не собирался. Нанести душевную рану Раку способны какое-то случайное слово или косой взгляд. Этого может хватить, чтобы представитель этого созвездия расплакался. А потом он будет еще долго вспоминать произошедшее и расстраиваться снова, говорится на сайте ТСН.

Телец

Почему-то он уверен, что именно о нем только и говорят все время: шушукаются, обсуждают, строят козни. Только если Рак таит в себе обиду и подолгу дуется и страдает, то Телец будет рвать и метать не таясь. Порой доходит до того, что под руку попадаются друзья и знакомые, которых у представителей этого знака много. Одним словом, под раздачу оскорбленного Тельца попадают все: и виновные, и нет.

Козерог

Если задеть Козерога, то можно увидеть яркий и громкий скандал. Правда, длиться такая ссора будет недолго. Но это вовсе не значит, что Козерог покричал и успокоился. Напротив, обиженный представитель этого знака надолго запомнит произошедшее и будет периодически напоминать об этом человеку. И чем сильнее и чаще обидчик будет просить прощения за свой случайный или намеренный поступок, тем больше Козерог будет его корить. Поэтому надутого представителя стихии Земли лучше лишний раз не трогать. Так он быстрее успокоится.

Дева

Человек может и не хотел, или не заметил, как случайно обидел Деву. Однако она уже успела ответить, причем резко и больно. Так, чтобы все вокруг слышали, и не перебирая словами. Да еще и обязательно наступит обидчику на больную мозоль. А слабые места представитель этого знака, как правило, знает. От конфликта с Девой лучше уйти. Зато рожденные под этим созвездием оскорбляются не долго и готовы первыми помириться, даже если затеяли ссору не они.

Рыбы

Их иногда считают одними из самых злопамятных. Ссориться любят и умеют. Пререкания с ними могут длиться очень долго, применяться будет все: от крепких слов до криков и обидных замечаний. И если оппонент выговорится и успокоится, то Рыбы запомнят надолго каждую фразу. Они будут снова и снова с такой же силой припоминать обидные выражения, наслаждаясь вновь вспыхивающим пламенем гнева. И будут ждать удобного момента, чтобы наконец-то отомстить.

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