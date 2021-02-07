Три самых нервных знака зодиака

От даты рождения человека зависит не только его характер, но и то, как он ведет себя при стрессе. Особенно остро на него реагирует тот, у кого Луна в Овне, Водолее или Скорпионе.

Каковы особенности поведения в сложных ситуациях у разные знаков зодиака? Для начала нужно определить, в каком знаке Луна. Сделать это можно по дате рождения. Например, на этом сайте. Подробнее о том, как реагируют на стресс представители разных созвездий в зависимости от влияния на них Луны, рассказала в Instagram астролог Наталья Анисимова.

Луна в Овне

Сначала устраивают разборки, а потом выясняют причины. Причем после того, как выпустят пар, сразу успокаиваются.

Луна в Тельце

Получив дозу негатива, спешат его заесть, сгладить сексом и шопингом. Поэтому итогом может стать лишний вес, сбежавший партнер и ненужный хлам.

Луна в Близнецах

После стресса начинают много и безудержно болтать, висеть на телефоне и писать в соцсетях.

Луна в Раке

Ищут утешения у близкого человека, в случае неприятной ситуации сразу хотят домой. Там хотят, чтобы их накормили вкусняшками и уложили спать. Проснулись и не помогло? Надо все повторить.

Луна во Льве

Склонны преувеличивать степень ущерба. Поэтому будут активно рассказывать всем и везде, как с ними нехорошо обошлись или оскорбили.

Луна в Деве

В состоянии стресса начинают наводиться порядки: стирать, убирать, готовить.

Луна в Весах

Самое неприятное, что может произойти, – придется предстать перед выбором. Поэтому будут пытаться найти кого-то, на кого можно будет переложить ответственность.

Луна в Скорпионе

Вроде и не обижаются, но помнят все. В кризисные моменты готовы все припомнить и быть крайне коварными.

Луна в Стрельце

При стрессе начинают умничать и поучать всех. Просто потому, что не знают, что делать. Могут плюнуть на все и поехать путешествовать.

Луна в Козероге

Ничем не выдадут, что перенервничали. Только начнут пахать в 100 раз больше. Уже обессилев от нагрузки наконец, осознают, что стрессанули.

Луна в Водолее

В состоянии напряжения склонны принимать радикальные решения: увольняться, разводиться, переезжать.

Луна в Рыбах

Когда на душе гадко, хотят выпить чего-нибудь крепкого и подолгу не вылезать из постели.

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