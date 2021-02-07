Три самых нервных знака зодиака
От даты рождения человека зависит не только его характер, но и то, как он ведет себя при стрессе. Особенно остро на него реагирует тот, у кого Луна в Овне, Водолее или Скорпионе.
Каковы особенности поведения в сложных ситуациях у разные знаков зодиака? Для начала нужно определить, в каком знаке Луна. Сделать это можно по дате рождения. Например, на этом сайте. Подробнее о том, как реагируют на стресс представители разных созвездий в зависимости от влияния на них Луны, рассказала в Instagram астролог Наталья Анисимова.
Луна в Овне
Сначала устраивают разборки, а потом выясняют причины. Причем после того, как выпустят пар, сразу успокаиваются.
Луна в Тельце
Получив дозу негатива, спешат его заесть, сгладить сексом и шопингом. Поэтому итогом может стать лишний вес, сбежавший партнер и ненужный хлам.
Луна в Близнецах
После стресса начинают много и безудержно болтать, висеть на телефоне и писать в соцсетях.
Луна в Раке
Ищут утешения у близкого человека, в случае неприятной ситуации сразу хотят домой. Там хотят, чтобы их накормили вкусняшками и уложили спать. Проснулись и не помогло? Надо все повторить.
Луна во Льве
Склонны преувеличивать степень ущерба. Поэтому будут активно рассказывать всем и везде, как с ними нехорошо обошлись или оскорбили.
Луна в Деве
В состоянии стресса начинают наводиться порядки: стирать, убирать, готовить.
Луна в Весах
Самое неприятное, что может произойти, – придется предстать перед выбором. Поэтому будут пытаться найти кого-то, на кого можно будет переложить ответственность.
Луна в Скорпионе
Вроде и не обижаются, но помнят все. В кризисные моменты готовы все припомнить и быть крайне коварными.
Луна в Стрельце
При стрессе начинают умничать и поучать всех. Просто потому, что не знают, что делать. Могут плюнуть на все и поехать путешествовать.
Луна в Козероге
Ничем не выдадут, что перенервничали. Только начнут пахать в 100 раз больше. Уже обессилев от нагрузки наконец, осознают, что стрессанули.
Луна в Водолее
В состоянии напряжения склонны принимать радикальные решения: увольняться, разводиться, переезжать.
Луна в Рыбах
Когда на душе гадко, хотят выпить чего-нибудь крепкого и подолгу не вылезать из постели.
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