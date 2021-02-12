Пять самых грязных знаков зодиака в постели

Требовательные к партнеру, слишком для кого-то темпераментные и любители разнообразия. Весы, Раки, Овны, Львы и Скорпионы – самые большие привереды.

Представители этих пяти созвездий наиболее искушенные в постельных утехах и очень требовательны ко своим половинкам. Просто сделать "это" их может не устроить. Да и в целом быстро надоест. А всему виной высокое либидо, которое вызвано расположением их звезд.

Весы

Сначала классические позы для секса их вполне могут устраивать. Но чем дольше они с одним и тем же человеком, тем большей экзотики начинают требовать. Если партнер не будет давать желаемого разнообразия, Весы начнут искать его с кем-то другим.

Рак

Всегда спокойные и скромные Раки в постели совсем не такие. Они обожают кружева и сексуальные наряды. И любят, когда партнер проявляет инициативу и преподносит в сексе сюрпризы. Поэтому частенько ждут от второй половинки буквально шок-интима.

Овен

Терпеть не могут однообразия, от которого быстро начинают скучать. А когда им становится скучно под одеялом – начинает тянуть на приключения на стороне. Овнов приходится все время удивлять: новыми сценариями, новыми местами. Они не против романтики, но ее избыток скорее отобьет желание, чем усилит его, пишет "Яндекс Дзен".

Лев

Довольно строгие и сдержанные, попадая в спальню они тут же меняются. Страстный темперамент заставляет их искать в постели сексуальные приключения. Фантазия у Львов бурная и часто не дает покоя партнерам. Могут слишком сильно давить на вторую половинку, требуя бурных игрищ.

Скорпион

Всегда требуют, чтобы партнер делал все идеально и исключительно для полного их удовлетворения. Скорпионы ждут полной отдачи их прихотям и не терпят промахов. Не каждый способен выдержать такое долго.

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