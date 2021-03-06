За прошедшие сутки, 5 марта, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавила Житомирская область с 749 зараженными.

Следом в статистике оказались Винницкая область, город Киев, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Житомирской области – 749

Винницкой области – 714

городе Киев – 682

Ивано-Франковской области – 676

Закарпатской области – 665

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, со вторника, 9 марта, многие школы в украинских городах перейдут на дистанционное обучение и каникулы. Это связано с тем, что в этих регионах ухудшилась эпидситуация из-за распространения COVID-19.