Пять главных интровертов по знаку зодиака

Они чувствуют себя неловко рядом с незнакомыми людьми. Девы, Скорпионы, Козероги, Рыбы и Раки предпочитают находиться в компании тех, кого уже знают.

Представители этих созвездий ощущают дискомфорт рядом с теми, кого не знают. А некоторые попросту не любят слишком шумные и большие компании. Поэтому их частенько считают нелюдимыми.

Дева

Они интроверты до мозга костей и настолько в течение жизни привыкли прятать свои переживания внутри, что, наверное, и позабывали, как их проявлять. Девы избегают толпы и шумные компании, так как они в таких ситуациях перестаю контролировать происходящее. А ведь для них крайне важны управление ситуацией, анализ каждого шага и четкая последовательность везде и во всем.

Скорпион

Расслабиться, вроде бы такие дерзкие и горячие Скорпионы, по-настоящему могут только рядом с теми, кому доверяют. А доверяют они только тем, кого хорошо знают. Но и этом еще не показатель общительности. Представители этого знака вполне хорошо чувствуют себя в одиночестве, где предаются глубоким и умным мыслям. Поэтому и не любят пустую болтовню, которая никакой важной информации в себе не несет.

Козерог

Интроверты поневоле. Они настолько привыкли постоянно работать и вся их жизнь связана с бизнесом и карьерой, что не видят смысла в пустом трепе. Да времени на встречи и общение у них зачастую попросту нет. Поэтому дружат Козероги чаще всего или с коллегами, или с небольшим количеством единомышленников. А если таковых не нашлось – наслаждаются приятным одиночеством, пишет PopCornNews.

Рыбы

Много шумящих и снующих людей вызывают буквально перегрузку у представителей этого знака зодиака. Их органы чувств испытывают сильную нагрузку и Рыбы быстро утомляются от такого хаоса. И думать в такой обстановке абсолютно невозможно. Поэтому люди, которые родились под этим созвездием, предпочитают избегать толп, чтобы иметь возможность развиваться и заниматься творчеством. А если приходится общаться с кем-то, Рыбы внутри все равно остаются изолированными.

Рак

Если рядом более трех человек, особенно незнакомых, для Раков это уже пугающая толпа. Это сразу же вызывает желание уединиться. Если разговоры ведутся не интересные, то Ракам становится скучно и у них появляется потребность восстановить внутренние силы. А сделать это можно только быстро ретировавшись домой и погрузившись в блаженное одиночество. Но если близким или друзьям нужна помощь – Раки всегда сделают все возможное.

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