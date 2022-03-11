ПВО в Украине работает отлично, нас отправили на 100-процентную смерть, – пленный летчик из РФ

Плененный на Николаевщине летчик из оккупированного Крыма, майор ВС РФ Алексей Головенский оценил работу украинской ПВО на отлично. И заявил, что российское военное командование отправляет военнослужащих армии РФ "на 100% смерть".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, на которой выступили трое попавших в плен на Николаевщине пилотов, прилетевших бомбить украинские города.

Головенский рассказал о том, сколько вылетов сделал до попадания в плен и какие задачи ставило перед ним командование.

"С 24 февраля по 5 марта лично я выполнил 7 боевых вылетов, цель которых была разведка, выявление радиотехнических средств радиоизлучающих средств ПВО ВСУ для их уничтожения. Моему авиационному полку была доведена задача о высадке морского десанта с кораблей ВМФ на территорию Украины и мне, как авиации - для обеспечения их высадки и поддержки. Наше руководство утверждало, что Украина слаба в ПВО, что все старое и ничего не работает", - заявил Головенский.

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В подробностях вспомнил оккупант и свой последний полет - на Николаевщину.

"5 марта 2022 года, получив приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэропорта Саки, меня направили в Николаевскую область с целью выявления радиоизлучающих средств ПВО противника, а также для выявления летательных аппаратов на территории Украины. На территории Украины в этом боевом вылете в течение получаса я осуществлял разведку, после чего был сбит двумя ракетами ПВО Украины, катапультировался, попал в руки ВСУ", – рассказал оккупант.

Он обвинил военно-политическое руководство РФ в обмане и фактическом уничтожении своих же военнослужащих.

"Из этого следует, что меня мое руководство просто отправило как наживку на 100 процентную смерть, ничего до меня не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работает отлично", - констатировал Головенский.

Он взялся просить прощения у украинцев, которых прилетел убивать, при этом заявляя, что сам бомбы не сбрасывал.

"Обращаюсь к украинскому народу. Хочу сказать, что сожалею, что оказался на вашей территории, что военнослужащие как я, участвующие в захвате вашей страны, подвергают вас смертям, сжиганию городов, полному хаосу, я раскаиваюсь в выполнении данных вылетов, сожалею, что выполнял преступные приказы", - сказал пленный оккупант.

Головенский также призвал российских военных не ехать воевать в Украину и заявил, что в России им врут о том, что реально происходит на украинской земле, что никаких фашистов здесь нет, а потери РФ зашкаливают.

"Обращаюсь к военнослужащим РФ. Хотел бы призвать их срочно остановиться - уже сбили десятки самолетов и вертолетов, сотни тысяч семей разрушены как в Украине так и в России. Требую, прошу остановиться, одуматься, отвести войска, прекратить любые виды боевых действий на земле и в воздухе", - призвал Головенский.

Майора Головенского взяли в плен после того, как его самолет удалось подбить на Николаевщине 5 марта.

Позже оказалось, что оккупанта от выполнения приказа о бомбежке мирных украинских городов не остановило даже то, что на Полтавщине у него остались больной отец и мать. Они узнали о том, что сделал их сын, из новостей.

Уже позже Головенский признался: кроме родителей в Кременчуге, у него есть родственники и в разбомбленном Харькове. Когда журналисты спросили оккупанта, каково это - бомбить свою мать - он ответил, что он "в шоке".

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