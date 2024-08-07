ВК 'Юг' получило 10 мобильных систем связи от 'Киевстара' и 'Повернись живим'

В рамках совместного проекта "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО", инициированного компанией "Киевстар" и Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым", закуплено и передано 10 комплексных аппаратных связи для Воздушного командования "Юг" стоимостью 86 703 379 гривен.

10 комплексных аппаратных связи (КАСы) переданы силам ВК "Юг", которые прикрывают Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, а также частично Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области. Благодаря мобильности, а также полной энергетической и тепловой независимости КАСы способны сопровождать боевые подразделения ПВО в любых обстоятельствах и погодных условиях.

"Мы благодарны всем защитникам, закрывающим украинское небо. И как результат благодарности, наша ежедневная обязанность – поддерживать и обеспечивать бойцов всем необходимым. Эта инициатива – продолжение систематической помощи ВСУ от наших абонентов и компании "Киевстар". Благодарю всех, кто поддерживает проект, и нашего партнера – "Вернись живым" – за эффективное и плодотворное сотрудничество", – отмечает Александр Комаров, СЕО "Киевстара".

Комплексные аппаратные связи (КАСы) – это специально оборудованные полноприводные грузовики, которые разработаны Фондом и военными противовоздушной обороны и благодаря которым происходит координация работы и организация связи между подразделениями ПВО. КАСы являются одними из главных автомобилей дивизионов и своеобразной "нервной системой" ПВО. Мобильные системы связи принимают информацию об опасности с воздуха и в считаные секунды передают ее в боевые подразделения, уничтожающие вражеские цели.

"Комплексные аппаратные связи спроектировали специалисты Фонда в сотрудничестве с военными противовоздушной обороны. Их создали на базе полноприводных грузовиков. При необходимости КАСы можно применять в качестве командно-штабных машин. Они оснащены всеми необходимыми для военных средствами связи и отображения информации, автономным питанием, отоплением и кондиционированием, а также блоком для отдыха личного состава. Комплексные аппаратные сопровождают зенитные ракетные комплексы или радиотехнические подразделения, координируют их работу, обеспечивая между ними бесперебойную, устойчивую и защищенную связь. Это решение помогает закрывать украинское небо и повышает эффективность противовоздушной обороны", – комментирует Тарас Чмут, директор Фонда "Вернись живым".

Проект "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО" стартовал в конце марта 2024 года. Средства на комплексные аппаратные связи собрали через четыре месяца. 50 млн грн выделила компания "Киевстар". Более 21 млн грн аккумулировали абоненты мобильного оператора с помощью благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ", доступной в большинстве тарифных планов подписки, и благотворительные короткие номера. Еще 15,4 млн грн – это донаты на общие счета Фонда "Вернись живым".