Прочел выступление Алексея Данилова, что путинские войска действительно ведут себя максимально нагло. Как настоящие террористы. А я вам скажу почему. Потому что у них ничего не выходит.

Далее на языке оригинала:

Оці чічєни з літерою V це реально ніяка не нацгвардія Чечні. І ніяка не еліта. Це просто вбивці. ЧВК Кадирова. І їх завдання – вбити Зеленського. Бо попередні дві спроби завершити "спецоперацію" провалилися. З початку мали взяти Київ. Не вийшло. І один відомий генерал так і не став гауляйтером столиці в "складний час безвладдя". Потім мали взяти Харків. І хтось з місцевих "лідерів регіону" взяв би не себе роль колаборанта на кшталт мера Куп’янська.

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Тепер ціль номер один - Президент України Володимир Зеленський. Бо саме він став символом боротьби та незламності українців.А десь далеко в Москві сидить один "відомий економіст" з досвідом прем’єрства і чекає на команду рушати на Київ. Не дочекається. Слава Україні! Ми переможемо!!!