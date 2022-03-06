'Путин является террористом': бывший российский правоохранитель порвал паспорт РФ и заявил, что будет служить Украине. Видео

Бывший российский правоохранитель, отдавший 15 лет жизни службе в рядах МВД РФ, в знак протеста против развязанной Путиным войны в Украине разорвал свой паспорт и военные документы. Он обратился в СБУ с просьбой предоставить ему возможность защищать Украину.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, показав поступок мужчины на видео.

"На видео – бывший правоохранитель РФ, который 15 лет отдал службе в российском МВД. Он показательно разрывает свои паспорт, удостоверение ветерана военной службы и военный билет. Мужчина хочет воевать на стороне Украины, потому что здесь у него жена и новая жизнь, которую он начал, переехав в наше государство в прошлом году", - отметили в СБУ.

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Украинская спецслужба приветствует поступок бывшего россиянина – и после тщательных проверок не исключает, что он может присоединиться к рядам защитников Украины.

"Конечно, без полного комплекса проверок никто не допустит его в терроборону. Но если это намерение искреннее – он заслуживает уважения! Победа обязательно будет за Украиной! Нам есть за что воевать! Мы – на своей земле!", - подчеркнули в СБУ.

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