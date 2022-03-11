Путин выдал свои эмоции во время разговора с Шойгу о войне против Украины. Видео

В Сети появилось видео, на котором министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу докладывает российскому лидеру Владимиру Путину о войне против Украины. На кадрах Путин выдал свои эмоции.

Ролик опубликовали в социальных сетях. В частности, Шойгу заявил президенту России, что у них "все идет по плану".

Однако, видно, что Путин во время общения очень нервничал, его движения были дергаными, а на лице повисла гримаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков рассказал о настроениях среди российских элит и о том, как Путин спасается от физической ликвидации со стороны. Оппозиционный российский политик также оценил шансы на смещение либо убийство президента РФ в сегодняшней России.

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