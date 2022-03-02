'Путин, твоя орда скоро будет разбита': армянин выступил с обращением к главе Кремля. Видео

Армянин Вахган Хай, который на данный момент живет в Дании, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В ролике он выразил поддержку освободительной борьбе украинского народа против "российской чумы".

Вахган Хай подчеркнул, что Путину не сдалась Армения и не сдастся Украина. Видео опубликовано на его странице в Facebook.

"Путин, ты трусливое ху..о! Нах.р из Армении и нах.р из Украины. Армения не сдалась тебе. Украина также не сдастся. А вот твоя орда скоро будет разбита, измотана и выброшена нах.р из Украины и из Армении обратно в немытую Россию. Понял, мр.зь. Зажравшееся ленинградское ху.ло", - сказал он.

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Отметим, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал утреннюю сводку потерь оккупантов. В частности, сказано, что Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат.

В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны Российской Федерации во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 7688 человек.

Кроме потерь личного состава, по информации Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска на сегодняшний день потеряли 211 танков и 30 самолетов.

Также враг потерял 31 вертолет, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и 9 средств ПВО.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 40 реактивных систем залпового огня, 60 цистерн из ГСМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

При этом в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В самой вражеской армии уже началась паника.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские моряки заявили об огромных потерях РФ в Украине. В сеть попал разговор российских морпехов. Они призывают другие корабли РФ не идти в наступление на Одессу и не верить их пропагандистскому телевидению. По их словам, российские войска на сегодняшний день уже потеряли около 10 тыс. своих солдат.