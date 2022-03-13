Путин совершил наибольшую ошибку: командир 'Грузинского легиона' объяснил, почему наземные войска РФ обречены в Украине

Наземные войска РФ не способны победить Украину ни при каких условиях, даже несмотря на перегруппировку своих сил и усиление их наемниками из разных стран. С украинской стороны к этому уже готовы.

Об этом в эфире совместного телемарафона рассказал командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили. Вторжение российской армии в нашу страну он назвал величайшей ошибкой главы РФ Путина (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военный отметил, что с военной точки зрения у российской армии нет никаких наземных шансов повлиять на оборону ВСУ. Несмотря на перегруппировку в рядах оккупантов и даже незакрытое небо, подчеркнул Мамулашвили, украинские силы готовы сопротивляться по любым сценариям.

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"Я реалистично отношусь к войне, потому что большую часть своей жизни провел на ней. Могу с уверенностью сказать, что сейчас войска с украинской стороны уже готовы к развитию разных сценариев. А российские войска оказались не готовы к тому, что их ждало", – подчеркнул он.

Скептически лидер "Грузинского легиона" относится и к вероятному усилению рядов российских оккупантов наемниками из Сирии и стран Африки.

"Террористическая страна, не только с ее руководителем, но и народом будет подтягивать таких же террористов, как они сами. Это ожидаемо, что РФ подвязывает удерживаемые ею террористические группы. Мы готовы и к этому, ведь это не профессиональные военные, а люди варварского типа, как и российские войска", – заявил Мамулашвили.

Он отметил: пока россияне мобилизуют наемников из так называемых третьих стран, к украинским войскам приобщаются профессиональные военные из разных развитых государств мира.

Командир "Грузинского легиона" подчеркнул, что Путин совершил самую большую ошибку, напав на Украину. Вместе с тем убежден, что это будет перелом не только для украинцев, но и для РФ, которая "прекратит свое существование с таким террористическим населением, каким оно является сейчас".

Как сообщал OBOZREVATEL:

военные информируют о еще большем ухудшении морально-психологического состояния противника. В рядах оккупантов возросло количество случаев дезертирства, невыполнения приказов командования. В то же время ВСУ дают врагу достойный отпор.

На 18-е сутки войны войска РФ лишились более 12 тыс. человек. Также враг потерял свыше 1200 бронемашин, 360 танков и 160 самолетов и вертолетов.

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