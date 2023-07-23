(Вже 144-й православний храм УПЦ московського патріархату знищила російська орда варварів в Україні).

Видео дня

Символічно, що зруйнований нині російською ордою вбивць і варварів Путіна Спасо-Преображенський собор в Одесі вже був розграбований і знищений соратниками Сталіна в 1936 році, а відновлений за кошти одеситів - в Незалежній Україні! А ще більш символічно, що Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 25 січня 2023 року включив український номінант "Історичний центр Одеси" до Репрезентативного списку культурної спадщини ЮНЕСКО, яка знаходиться під загрозою (в небезпеці). Президент і Уряд повинні якнайшвидше звернутися до ЮНЕСКО із пропозицією відвідати історичний центр Одеси, щоб пересвідчитися на власні очі, як російська орда шанує світову культурну спадщину та нарешті виключити російського представника із керівних органів цієї міжнародної організації.

Тим часом церква Кіріла-Путіна на Архиєрейській нараді РПЦ помолилася за свого підлеглого - "сповідника" екс-намісника Лаври Павла Лебідя (в народі Пашу-Мерседеса) і водночас за те, щоб російські військові й надалі "героїчно вбивали українців".

А тим часом очільники Верховної Ради і сотні голів українських областей, районів, міст та ОТГ переконують, що ліквідація чи бодай обмеження діяльності релігійної організації, що знаходиться під ідеологічним керівництвом Путіна-Кіріла,… НЕ на ЧАСІ?!

І тим часом влада разом із правоохоронними органами не здатна виконати свої ж рішення про остаточне звільнення Києво-Печерської лаври (теж зруйнованої в 1941 році підривниками Сталіна) від фанатиків "російського світу"!

Нагадаю, що нині в тій же героїчній Одесі, яку вчергове бомбили російські вбивці, досі діє більш як 60 церков УПЦ московського патріархату?!

Для інформації.

На сьогодні у воюючій з Росією Україні пропагують "російський світ" 8 тисяч 585 релігійних організацій, які знаходяться під так званою духовною опікою Російської православної церкви.

В столиці України - Києві до УПЦ московського патріархату належать 247 соборів, церков, монастирів тощо.

На сьогодні російські варвари під прапором "защиты истинного православия" знищили або пошкодили майже 500 релігійних споруд в Україні, щонайменше 144 з яких - православні храми саме УПЦ московського патріархату!