''Путин разочарован'': в США назвали вероятную причину удара РФ по Яворовскому полигону

Бомбардировка Яворовского полигона вблизи Львова может свидетельствовать о разочаровании Путина военным вторжением в Украину.

Об этом в эфире CNN заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

По его словам, глава Кремля не доволен тем, как проходят боевые действия в Украине, поэтому он пытается нанести как можно больший ущерб в разных регионах государства.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби заявил, что закрытие неба над Украиной не смогло бы предотвратить эту бомбардировку. Он убежден, что введение беспилотной зоны над государством будет означать для Штатов войну с Россией. Об этом он сообщил в эфире ABC. Также представитель Пентагона добавил, что на территории полигона не было американских военных.

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При этом в Минобороны РФ утверждают, что якобы недалеко от Львова ракетным обстрелом были убиты 180 "иностранных наемников". Соответствующая информация появилась сегодня на страницах пропагандистских изданий. Россияне на брифинге заявили, что собираются убивать граждан других государств в Украине, которые, по их мнению, приехали для участия в боевых действиях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате ракетного удара по полигону, произошедшему ночью 13 марта, погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.

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