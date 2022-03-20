Путин не достиг ни одной цели: война России против Украины может зайти в тупик – Washington Post

Спустя три недели войны Россия не добилась успеха и запланированный в Кремле "блицкриг" провалился. При этом любые последующие попытки РФ в войне могут зайти в тупик, поскольку тяжелые потери и большое количество уничтоженной техники сказываются на неподготовленных российских войсках.

При этом линия фронта почти не сдвинулась за неделю – вместо этого россияне гибнут или получают ранения со скоростью до 1000 человек в день. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Военные эксперты отмечают, что в отсутствие существенного прогресса на местах и ​​с учетом масштабов потерь, военная кампания России может вскоре стать неустойчивой, поэтому ее войска не смогут продвигаться вперед из-за нехватки живой силы, провизии и боеприпасов.

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По их словам, следующие две недели могут сыграть решающую роль в определении исхода всей войны. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, ввести подкрепления и поддержать ослабевающий боевой дух войск на местах, ее цели могут оказаться недостижимыми.

Бывший морской пехотинец США, который сейчас является старшим научным сотрудником Института исследований внешней политики, Роб Ли отметил, что российские силы не смогут захватить больше территории Украины.

В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес и председатель аналитического центра Alphen Group в Нидерландах Джулиан Линдли-Френч отмечают, что российская захватническая война в Украине сейчас вступает в критическую фазу.

"Я считаю, что у России нет времени, сил или боеприпасов, чтобы поддерживать то, что они делают сейчас", – сказал в интервью Ходжес.

Официальные лица США отказываются делать публичные прогнозы относительно хода войны, но говорят, что есть явные признаки того, что россияне изо всех сил пытаются поддерживать существующие силы, которые у них есть, и изо всех сил пытаются найти подкрепление и решить свои проблемы с логистикой.

В частности, об этом свидетельствует обращение к Китаю за военной помощью, пока безрезультатная попытка вербовки сирийцев и разговоры о вводе подкреплений из других частей России и сепаратистской территории Южной Осетии в Грузии. Впрочем, ни одна из этих попыток не дала доказательств того, что Кремль может рассчитывать на подкрепление новыми силами.

"Спустя более трех недель российские войска так и не достигли ни одной из этих целей. Им не удалось полностью окружить северо-восточный город Харьков, хотя он находится всего в нескольких милях от российской границы. Их стремление захватить портовый город Одесса было остановлено ожесточенным украинским сопротивлением у ворот Николаева. Их попытки связать аннексированную Россией территорию Крыма оказались в ловушке изнурительной и все более кровавой осады Мариуполя", – говорится в материале.

Однако эксперты предупреждают, поскольку наступательные возможности России снижаются, высок риск роста числа жертв среди гражданского населения. В оценке ISW говорится, что тупиковая ситуация, вероятно, станет "очень жестокой и кровавой", потому что российские войска, скорее всего, будут полагаться на бомбардировки городов для оказания давления. По словам официальных лиц США, есть признаки того, что у России заканчиваются высокоточные ракеты, а это означает, что российские силы также будут все чаще прибегать к использованию бомб, которые без разбора сбрасываются на гражданские объекты.

Напомним, на 25 сутки русско-украинской войны фронт практически замер. Из-за провалов в Украине Кремль начал массовые репрессии против представителей высшего военного руководства в РФ.

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