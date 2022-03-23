Путин нашел две 'приманки': Россия пытается втянуть белорусов в войну против Украины – разведка

Российская Федерация не оставляет попыток втянуть белорусов в войну против Украины. Для этого лидер Кремля Владимир Путин придумал две приманки.

В частности, это деньги и обучение в РФ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом. Таким образом путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси", - говорится в .

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В частности, за выполнение "специальных задач" белорусам предлагают денежное вознаграждение в размере $1000-1500 на месяц. А также льготное обучение в российских военных вузах (например, в рязанском воздушно-десантном командном училище).

По данным разведки, такие случаи были зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

Те белорусы, которые согласились с таким предложением, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продолжения службы не в рядах ВС Беларуси.

В то же время, у белорусских военных наблюдается низкий уровень мотивации по участию в боевых действиях.

Кроме того, среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры о возможном привлечении к боевым действиям в Украине. Подавляющее количество личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяется на связи с оппозицией, а нелояльных к РФ командиров – заменяют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал главе страны-агрессора России Владимиру Путину атаковать Украину 21 марта, но не сдержал слово. Теперь в Москве рассматривают вариант с устранением Лукашенко.

В то же время в США и НАТО заявили о том, что Беларусь с высокой вероятностью может присоединиться к России в войне против Украины. И это может произойти в ближайшее время.

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