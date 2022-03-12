"Путин – х@йло!" Американский доброволец передал "привет" агрессору. Видео

Американский доброволец прошел "полевые учения" у воинов Вооруженных Сил Украины. Его прежде всего научили национальным лозунгам и традиционному – о президенте России Владимире Путине: "Путин х***ло!"

Соответствующее видео в Telegram опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Как видно на кадрах, военный из США также выучил "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Україна понад усе!", после чего добавил от себя "F*ck you, Putin!"

Напомним: первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже находятся на позициях в окрестностях Киева. Они вместе с украинскими воинами защищают нашу столицу от оккупантов. Боевые задачи уже выполняют добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и даже Индии.

Видео дня

Прибывшие в Украину на помощь в борьбе с российской агрессией польские добровольцы показали, как уничтожили оккупантов. Результатом работы военных стала сожженная российская техника в одном из населённых пунктов. Польские добровольцы стали одними из первых, кто изъявил желание приехать в Украину, чтобы помочь в войне против российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, добровольцы из Великобритании прибыли в Украину, чтобы помочь нашей стране в борьбе с российским агрессором. Большинство из них – бывшие военные с очень хорошей боевой подготовкой.