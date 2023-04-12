Пуля пролетела прямо над головой: видео удивительного спасения воина ВСУ поразило сеть

Украинский защитник чудом избежал пули во время контактного боя с российскими оккупантами. Она пролетела над шлемом военного.

Видео дня

Этот момент попал в объектив камеры побратима. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Obozrevatel.ua.

"Морской пехотинец чудом избежал попадания пули во время ведения контактного боя с противником", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский защитник вел стрельбу по врагу, а оккупант дал ответную очередь. Камера зафиксировала, как один из шаров пролетел над шлемом морпеха и просто чудом его не задел.

"Пусть судьба и дальше оберегает наших собратьев от вражеских нападений", – отметили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Напомним, украинский воин, защищающий страну от российского агрессора, чудом выжил на войне после обстрела. Враг попал ему прямо в голову – пуля прошла сквозь каску нашего героя, почти не задев его самого.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Красногоровки в Донецкой области чудом выжила во время российского обстрела "Градами". Снаряд упал у кровати, на которой она спала.