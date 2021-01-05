ПЦУ опубликовала расписание рождественских богослужений Епифания
В течение рождественской недели предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний совершит уставные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.
Они будут транслироваться онлайн на YouTube-канале и странице Православной церкви Украины в Facebook, а также на Facebook-странице Митрополита Епифания. ПЦУ опубликовала расписание трансляций.
6 января
09:00 - Богослужение в Навечерие Рождества Христова.
16:45 - Всенощное бдение накануне Рождества Христова.
7 января
09:00 - Божественная Литургия в день Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
8 января
09:00 - Божественная Литургия в день праздника Собора Пресвятой Богородицы.
10 января
09:00 - Божественная Литургия в тридцать первую воскресенье после Пьятидесятници, после Рождества Христова.
В ПЦУ призвали присоединиться к общей молитве с соблюдением карантинных требований и совместно с общиной прославить Богомладенца ангельскими словами: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в людях благоволение"!
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