'Прожила 95 лет, но такого не переживала': эвакуированная бабушка об ужасах на Киевщине

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с рассказом эвакуированной жительницы Киевщины о том, что ей пришлось пережить за три недели войны.

Эвакуированные жители окрестных сел и городков постоянно находятся под обстрелами в центре ожесточенных боевых действий. Окрестности Киева уже около трех недель живут без тепла, воды и света. Под шквалом выстрелов люди разводят костры возле домов, чтобы согреться и приготовить еду.

"Я прожила 95 лет, но такого не переживала, – рассказывает эвакуированная жительница. – И голод пережила в 1933 году, и в 1941 году прожила войну, но такого ужаса не видела".

Видео дня

Пожилая женщина отмечает, что Украина хочет жить самостоятельно и вспоминает времена Советского Союза как годы кабалы, в которой ей пришлось жить.

"Жгли церкви, ссылали людей, которые делали добро и уважали других, – вспоминает бабушка. – Мы 70 лет так прожили. А сейчас мы хотим жить самостоятельно. Мало ему в России той территории?"

Власти Украины продолжают эвакуировать людей на Киевщине, где оккупанты беспощадно бомбят гражданские дома и убивают мирных жителей. За прошедшие сутки по маршруту из Бучи и Ворзеля было эвакуировано 380 человек, а также доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды. В целом, за 21 марта благодаря "зеленым коридорам" удалось спасти и перевезти в безопасное место 8057 украинцев.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине по поводу российской агрессии.

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