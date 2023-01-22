Провели целую ''спецоперацию'': как украинские пограничники спасли попавший под влияние вражеского РЭБ дрон. Видео

Украинские пограничники спасли дрон, попавший под влияние вражеских войск радиоэлектронной борьбы. Для этого им пришлось провести целую "спецоперацию", которую они назвали "Спасение рядового Мавика".

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там также опубликовали соответствующее видео. (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца).

"Во время аэроразведки один из дронов попал под влияние вражеского РЭБ и был потерян. Пограничники провели спасательную операцию, чтобы вернуть "птичку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники прошли около 4 километров и даже залезли на дерево, чтобы поймать сигнал утраченной техники.

В итоге эвакуировали "рядового Мавика" еще два украинских дрона.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают наносить масштабные потери путинской армии, очищая нашу землю от оккупантов. Наши защитники из 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола устроили захватчикам мощную "бавовну".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Генштаба ВСУ на 21 января, общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 120 160 солдат армии России. Кроме российских солдат, защитники Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в том числе более 3 тысяч танков и более 6 тысяч боевых бронированных машин.

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