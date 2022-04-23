Празднование Пасхи в храмах Православной церкви Украины, которые не находятся в зоне активных боевых действий, будет практически таким же, как и в мирное время, за исключением всенощной службы. Из-за комендантского часа ее могут перенести на утро воскресенья, но самый главный христианский праздник не отменит даже оккупант.

Из-за войны, развязанной Россией, часть прихожан УПЦ МП начала посещать храмы ПЦУ, в то время как священноначалие этой структуры не спешит осуждать действия главы РПЦ Кирилла Гундяева.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал протоиерей Православной церкви Украины, депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин.

– В вашем регионе не ведутся военные действия, и все-таки, как факт войны сказался на жизни церкви?

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– Да, у нас не ведутся военные действия, мы только танки воруем (смеется).

Война, конечно, сказалась. Мы постоянно собираем гуманитарку, плетем сетки, принимаем беженцев, насколько это возможно, оказываем им помощь. Полтава фактически стала большим хабом для беженцев. У нас только официально зарегистрировано 60 тысяч, а население города порядка 250 тысяч. А неофициально переселенцев гораздо больше.

Но на богослужения война не повлияла. Мы проводим службы, тем более в пост. Единственное – мы сняли ограничения на венчание. В пост запрещено венчать, но в этот раз у нас было несколько венчаний. Когда воин приходит в отпуск на 1-2 дня и снова на фронт, мы не отказываем в венчании.

Еще один нюанс – добавилось очень много прихожан за счет переселенцев. И поприходили люди из Московского патриархата. Их не очень много в процентном соотношении, но такие есть. С началом войны они поменяли церковь.

– Вы говорите, порядок богослужений никак не изменился. А как насчет всенощной службы на Пасху в комендантский час?

– Всенощная – это исключение. Но мы еще будем решать. Скорее всего, службу перенесем на утро, на окончание комендантского часа.

– В отношении освящения пасок тот же принцип?

– Да, во время комендантского часа мы ничего не делаем. Мы прислушались к рекомендациям военно-гражданской администрации.

– Фактически 24 февраля, когда началось вторжение, мы совершенно забыли о коронавирусе. У вас в храме теперь тоже не обязательно соблюдение дистанции, ношение масок и так далее?

– Кто хочет, тот приходит в маске, хотя во время причастия мы продолжаем пользоваться одноразовыми ложечками. Дезинфекторы у нас стоят, сами мы тоже руки дезинфицируем. Мы все равно рекомендуем, потому что, кроме коронавируса, есть еще туберкулез, который никто не отменял.

Нам оставаться живыми и здоровыми – это тоже часть сопротивления, часть победы.

– В Полтаве много храмов УПЦ МП?

– У нас их большинство.

– Поддержали ли они идею созыва церковного трибунала в отношении патриарха Кирилла Гундяева?

– Это письмо по всей Украине подписали меньше 4% служителей УПЦ Московского патриархата. В Полтавской епархии подписали 4 клирика, 2 из них отозвали подписи.

Переходить в ПЦУ они практически не хотят. Было всего несколько переходов у нас по области. Более того, была абсолютно достоверная история – мне о ней рассказывали люди. Прихожане пришли к священнику Московского патриархата и сказали: батюшка, будем переходить? Он говорит: да! – и назначает на завтра собрание. А потом на сборы он вызывает полицию и заявляет, что его принуждают к переходу.

– Это было сделано для телевизионной картинки? Там и камеры были?

– Не знаю. Но, возможно, это давление епархиального управления УПЦ МП. Я не берусь судить, почему он так поступил, но есть такой факт. Это село Стаси Диканьского района.

– Украинцев предупреждают о возможных провокациях в храмах на Пасху. Вы как-то пытаетесь обезопасить людей?

– С одной стороны, я никак не могу обезопасить людей, потому что у меня нет никаких возможностей. Мы полагаемся на полицию, СБУ, Вооруженные силы Украины. Мы выполняем рекомендации администрации.

Но с другой стороны, я специально подсчитал. У нас в Украине около 20 тысяч церковных общин. На всех ракет не хватит в любом случае.

Мы рекомендуем людям не собираться большими группами, не более 10 человек. Люди заходят в храм, им посвятили пасочки – и люди ушли, чтобы не было большого скопления.

Но для нас Пасха – это главный праздник. Мы ведем войну не просто за жизнь. Мы защищаем свой образ жизни. И никакой москаль не может нам запретить праздновать наш праздник. Церковь советует так: кто может не приходить – не приходите. Но я знаю многих людей, которые не могут не прийти. Они все равно придут, для них будет служба, будет причастие. Без этого мы не можем. Это наша жизнь, наше дыхание.