Пожарная безопасность в Украине оказалась в руках сотрудничающей с РФ компании – СМИ

Журналисты-расследователи СтопКора и группа расследователей SPILNO.tv нашли информацию, что владельцы ООО "Ковлар Груп" работают с россией и днр.

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К сожалению, мы живем в столь неопределенные и ужасные времена, что предатели могут встретиться на каждом шагу. Так, корреспонденты обнаружили, что за пожарную безопасность в Украине фактически отвечают россияне и предатели, ведущие бизнес на оккупированных территориях.

Основателями компании, обеспечивающей массу предприятий противопожарными средствами, являются россиянин и выходцы из Донбасса, которые и сейчас продолжают вести бизнес на оккупированной территории.

ООО "Ковлар Груп" создали в 2015 году.

На сайте компании под брендом Ammokote есть список клиентов. В основном это частные сети, но есть и государственные – "Укрзализныця", Минобороны и разбомбленная больница "Охматдет". "Ковлар Груп" продает продукцию противопожарного и охранного назначения (огнезащитные средства, противопожарные системы), проводит проектные работы по огнезащите и т. д. Примечательно, что одна и та же продукция в Украине продается под брендом Ammokote, а в днр и россии – "Эндотерм". Так что фирма зарабатывает как только может, в том числе и финансируя войну против Украины.

Среди основателей компании – киевлянин Андрей Озейчук, дончане Любовь Вахитова и Константин Калафат и россиянин Роман Курашев. Один из главных совладельцев и руководителей "Ковлар Групп" – Константин Калафат. Если немного покопаться в интернете, который помнит все, то в свое время Константин Калафат активно вел бизнес в Донецке. Конечно, сам этот факт не проблема, но дело в том, что компания "Донстройтест", основателем которой является Калафат, после оккупации россией части Донбасса, продолжила работать в Донецке, получив регистрацию "донецкой народной республики".

Россиянин Роман Курашев, как отмечено в автобиографии, с 2006 по 2021 год был топ-менеджером "Метинвест Холдинга". После полномасштабного вторжения Курашев выложил фото в вышиванке, поддержал Украину, но с начала оккупации Донецка до сих пор почему-то российскую прописку так и не поменял. Курашев вместе с женой официально владеют ООО "Уссури Капитал", на сайте которого мы и нашли автобиографию господина Романа. Официально Роман Курашев вышел из состава "Ковлар Групп" в конце 2022 года, когда после упоминания матери россиянина в реестрах стало совсем "не комильфо". Между тем, по неофициальной информации, брат Курашева работает в аппарате российского диктатора путина.

И еще один интересный момент: основатель компании Константин Калафат – член многих общественных организаций в Украине, которые являются разработчиками нормативно-правовой документации в сфере противопожарной защиты государства и оказывают определенное влияние на формирование имиджа Украины в направлении предоставления противопожарных услуг, в том числе и на территории стран Евросоюза

Так, Калафат входит в перечень членов "Украинского союза пожарной и техногенной безопасности", возглавляя там подкомитет по пассивной огнезащите. В "Украинском центре стального строительства" он занимает должность "руководитель комитета по огнезащите, технический эксперт по огнезащите стальных конструкций". Участвует лично или через представителей "Ковлар Груп" в технических комитетах стандартизации ТК25 "Пожарная безопасность и противопожарная техника", ТК304 "Защита зданий и сооружений", ТК 168 "Лаки и краски", Секции по вопросам технического регулирования в строительстве Минрегиона Украины и Совета ГСЧС Украины, Национальном агентстве по аккредитации Украины, является соавтором Государственных стандартов и Государственных строительных норм.

Более того, в 2011 году Константин Калафат вместе с Леонидом Дриждем зарегистрировал в Донецке международную общественную организацию "Ассоциация огнезащиты и аудита". Эта ОО до сих пор существует. Переходим на главный российский сайт "Эндотерма" и видим, что поставщиком материалов "Эндотерма" на территорию РФ является московская группа компаний "Спецматериалы", официальный представитель ведущего украинского производителя ООО НПП "Спецматериалы" (ЕГРПОУ 13481691), а уполномоченное лицо – Леонид Дрижд.

Они даже вместе работали над патентом на "Огнезащитное пропиточное средство для древесины".

Как результат, мы имеем предприятие, которым руководят россияне, спрятавшиеся за вышиванками, всеми возможными методами финансирующие терроризм и экономику россии. И в то же время отвечают за пожарную безопасность украинских критических предприятий, делая все исключительно для выгоды собственной и кураторов. Неудивительно, что на эти предприятия в последнее время так часто были российские "прилеты".