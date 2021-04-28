Против владельцев выставки Smile-Expo заказали кампанию конкуренты, – Анна Ластовка

Директор по выставочной деятельности Smile-Expo Анна Ластовка заявила, что история атаки на ее компанию – пример нечестной конкуренции на рынке ивент-бизнеса.

В интервью "Бизнес Цензор" Ластовка отметила: несмотря на то, что ее компания не имеет никакого отношения к России, она стала объектом атаки прямых конкурентов, которые действовали через заказных активистов, с привлечением черного пиара в прессе и раздуванием истерии.

Компания, имеющая украинские корни и занимающаяся выставками по всему миру, кроме России, была обвинена в том, что якобы имеет российские корни. И на этом основании ее бизнес попытались основательно подпортить.

"В феврале мы провели конференцию, и к нам пришли заказные активисты, которые пытались сорвать мероприятие. После мероприятия начались звонки в украинский офис с угрозами моим сотрудникам, что СБУ приедет на выставку и к нам в офис. Все это мы связываем с черным пиаром наших конкурентов", – заявила Ластовка.

Она подчеркнула, что она не побоялась выйти к провокаторам вместе с юристом, чтобы показать документы компании. Из них следует, что учредители Smile-Expo – украинцы, руководство – украинское, сотрудники – граждане Украины, которые уважают и любят Украину, язык и культуру страны, уважают ее территориальную целостность.

"Считать нас как-то связанными с Россией можно только за деньги", – отметила она.

По ее словам, компания ожидает от государства защиты от нечестной конкуренции и от атак на бизнес.

"Ведь так называемые активисты, которые пришли к нам, не были обмануты, они были наняты с одной целью – помешать нам и пролоббировать интересы конкурентов", – пояснила она.

"Вообще представить, что конкуренты в европейской стране прибегнут к подобным мерам, невозможно. Когда мы проводили выставку в Лондоне, там могло быть десять конкурентов – серьезных финансово стабильных компаний, которые проводят мероприятия по всему миру. И никому даже в голову бы не пришло нанять активистов или разместить черный пиар, основанный на клевете. Я хочу подчеркнуть: мы не боимся конкуренции как факта – нас это делает только лучше и сильнее; в данном случае мы против лжи, запугиваний, черного PR и личных угроз. Такой метод ведения бизнеса никак не соответствует нашему стремлению как страны вписаться в европейское общество", – говорит Ластовка.

Smile-Expo – это международная компания, которая специализируется на проведении мероприятий, посвященных инновациям. В ивент-индустрии работает на протяжении 14 лет. За свою историю Smile-Expo провела более 270 мероприятий, которые прошли в 28 странах. В портфолио – выставки, конференции, фестивали, конгрессы и форумы. Профильные ивенты посещают владельцы бизнеса, менеджеры, программисты, медики, инвесторы, маркетологи, инженеры, специалисты в области права, экономики и рекламы, а также представители госструктур.