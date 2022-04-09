Прошу ВРУ сделать самый большой подарок украинцам к Пасхе – запретить московский патриархат
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Чекаю подарунок на Великдень
Я, та, котру хрестили ще в церкві москоського патріархату, бо в 1971 іншого просто не було.
Прошу Верховну Раду України зробити найбільший подарунок українцям до Великодня - заборонити московський патріархат на території України і надати дияволам в рясі 3 дні для виїзду в рф.
Досить перейматися настроями Києво- Печерської лаври. Вона має стати щирим серцем Києва, а не проповідником, співучасником вбивці.
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Источник:Facebook Татьяны Мокриди