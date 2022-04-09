Чекаю подарунок на Великдень

Я, та, котру хрестили ще в церкві москоського патріархату, бо в 1971 іншого просто не було.

Прошу Верховну Раду України зробити найбільший подарунок українцям до Великодня - заборонити московський патріархат на території України і надати дияволам в рясі 3 дні для виїзду в рф.

Досить перейматися настроями Києво- Печерської лаври. Вона має стати щирим серцем Києва, а не проповідником, співучасником вбивці.