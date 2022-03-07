"Прошу прекратить эти действия": пленный российский оккупант обратился к гражданам России с призывом. Видео

Пленный штурман сбитого оккупационного Ми-8 обратился к гражданам РФ и своим сослуживцам с призывом прекратить военные действия в Украине и вернуться домой. Он подчеркнул, что гибнет мирное население, в первую очередь, женщины и дети.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Летчик сообщил, что его зовут Николаев Вадим Игоревич.

"Я летчик-штурман вертолета МИ-8. Хочу обратиться к гражданам Российской Федерации и к своим сослуживцам. Дорогие друзья, я прошу вас прекратить эти действия и вернуться домой. Гибнет мирное население, дети, женщины они ни в чем не виноваты. Еще раз прошу вас одуматься, вернуться домой и прекратить это все!" – сказал пленный.