Гороскоп здоровья для всех знаков на февраль: на что обратить внимание

В феврале 2021 года Львам и Рыбам советуют быть внимательнее в дороге, Овнам – обратить внимание на нервную систему, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз здоровья для всех знаков зодиака на февраль.

Овен

Не мешало бы привести в порядок нервную систему, потому что вы слишком эмоционально все воспринимаете, пытаетесь двигаться в разных направлениях, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном, вот и имеете состояние, близкое к нервному срыву.

Телец

Что-то вы слишком засиделись на одном месте, стали малоподвижными, а рацион свой при этом не изменили, отсюда могут быть проблемы с весом и сосудами. Поэтому начинайте больше двигаться и разберитесь с питанием.

Близнецы

Системы и органы работают в обычном штатном режиме и не вызывают беспокойства. Но все равно соблюдайте основные правила здоровья, чтобы это продолжалось и дальше, а именно будьте умеренными и гармоничными во всем.

Рак

У вас сейчас много работы, нагрузки на организм могут быть чрезмерным, поэтому не забывайте о перерывах, достаточном сне и полноценных выходных. Если, конечно, хотите, чтобы вы и дальше оставались работоспособными.

Лев

Будьте внимательны в дороге, не важно, едете ли вы в командировку, или идете в соседский магазин. И передвигаясь, прежде всего, заботьтесь о себе. Даже когда отправляетесь куда-то рядом, то не забывайте о собственной безопасности и комфорте.

Дева

Вы будете очень эмоциональными в этом месяце, и будете высказывать какие-то претензии к партнеру или членам семьи, можете даже поссоритесь, и ваше сердце может напомнить о себе . Подумайте, стоят эти претензии вашего здоровья?

Весы

Возможно, вы в последнее время стали больше заботиться о себе, потому что состояние здоровья у вас сейчас прекрасное, иммунитет справляется со всеми вызовами, а сил хватает и на ежедневную рутину и даже немного на подвиги.

Скорпион

Если у вас есть какие-то подозрения относительно своего здоровья, то сходите к врачу. Поскольку, единственное, что вам будет мешать чувствовать себя здоровыми и счастливыми – это мысли, что будут роиться в голове, различные страхи, которые будут забирать силы.

Стрелец

Все, что сейчас будут говорить вам врачи, нужно проверять и уточнять, не ограничиваться одним экспертом, а советоваться с различными специалистами. Словом, если возникнет такая необходимость, то созывайте консилиум.

Козерог

Основная проблема, которая может возникнуть в феврале – это малоподвижность, вы слишком углубились в себя, спрятавшись в уютную норку. Но выходить все равно нужно, а еще лучше – поставьте перед собой определенную цель и начинайте к ней хотя бы ползти.

Водолей

Вам лучше больше двигаться, потому что какие-то вы малоподвижные в последнее время. Конечно, зимой не слишком подвигаешься, особенно когда рядом диван, холодильник и сериалы. Но именно от вашей активности зависит здоровье.

Рыбы

Будьте осторожны, причем во всех смыслах, потому что увеличивается вероятность несчастных случаев на дорогах. Поэтому не рискуйте лишний раз, переходите дорогу в установленных местах, используйте ремни безопасности и уменьшайте скорость передвижения.

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