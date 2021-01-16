В воскресенье Украину накроют сильные морозы: синоптик уточнила прогноз погоды

Погода в Украине в воскресенье, 17 января, будет морозной, но без существенных осадков – снег вместе с порывистым ветром ожидается лишь в некоторых населенных пунктах Крыма и Приазовья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в этот день мороз будет сильным.

В ночь на 17 января температура опустится до -17...-23 градусов. Еще холоднее будет на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине -22...-28, местами – до -28...-30. Днем в воскресенье в большинстве областей будет -10...-17 градусов.

На западе (кроме Волыни и Ривненщины), а также в южной части ночью -9...-15, днем ​​-3...-10 градусов. Синоптик предупредила о вероятной гололедице на дорогах.

Погода в Киеве – без существенных осадков. "Скользко. Ночью -15...-18 градусов, при прояснении до -20, завтра днем ​​-13...-15 градусов", – написала Диденко.

Она добавила, что морозы в Украине продлятся до 20 января. 21 января ожидается потепление.

"Скачок будет значительным: от -20 градусов ночью до +1...+3 градусов днем", – подытожила синоптик.

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