Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в первую субботу 2021 года

В Украине в субботу, 2 января, осадков не ожидается, погода будет относительно теплой и солнечной.

Об этом сообщается в прогнозе на сайте Укргидрометцентра. Так, во всех регионах, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Дожди, которые из-за циклона прошли в ряде областей 1 января, уйдут.

Самые высокие показатели днем термометр покажет на юге – от +4 до +9 (в Крыму до +11) градусов.

На западе также будет тепло – от +4 до +8. В центральной части страны прогнозируется от +4 до +6.

В северных и южных областях ожидается более низкая температура – от +2 до +4 градусов.

Ночью по всей Украине, кроме запада, прогнозируется 0 градусов или плюсовые показатели.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях в темную пору суток возможен небольшой мороз – от -1 до -3 градусов.

Погода в Украине meteo.gov.ua

В Киеве и области погода будет теплой и сухой. Днем от +4 до +6, ночью от 0 до +2 градусов.

Погода в Киевской области meteo.gov.ua

Прогноз на 5 дней meteo.gov.ua

Добавим, синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что 2 января в Украине будет тепло и выглянет солнышко. Она уточнила, что в эти дни циклон Lisa будет над Италией, а поэтому умеренные либо сильные осадки будут вне нашей страны.

Детальнее о том, какой будет погода в январе-2021, читайте в нашем материале.

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