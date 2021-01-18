Прогноз для Украины на неделю: правительство может уйти в отставку

Ольга Соломка Гороскоп 07:00, 18.01.2021 Обновлено: 06:45, 19.01.2021

Неделя с 18 января окажется напряженной для Украины – может поколебаться кресло под премьер-министром или даже всем правительством. Украинцы со своей стороны будут чувствовать опустошенность и бедность.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины с 18 по 24 января.

Общество

Наблюдается некое общее замедление и даже местами застой, который может разрушать и здоровье, и отношения. Кроме того, появляется общее ощущение опустошения, бедности, потому что денег становится все меньше, а цены растут все больше.

Политика

Велика вероятность изменений, может поколебаться кресло под премьером и правительством или какими ведущими руководителями. Вопрос, дойдет ли это действительно к отставке правительства остается открытым. Возможно, сами изменения произойдут позже, а сейчас лишь репетиция.

Экономика

Возникают проблемы в планировании. Что-то важное упустили, рассчитывая бюджет и выплаты и теперь приходится все решать в ручном режиме. Поэтому возможны агрессивные действия и принуждение вместо привычных и автоматических процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.

  • Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.

  • В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.

  • Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

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